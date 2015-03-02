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    Президент Азербайджана поздравил болгарского коллегу

    Мы и впредь будем продолжать усилия в направлении расширения наших связей во всех областях

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Росену Плевнелиеву. Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу свои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Болгария.

    Азербайджан и Болгарию объединяют крепкие дружественные отношения. Верю, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем последовательно продолжать усилия в направлении расширения наших связей во всех областях, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества. Не сомневаюсь в том, что визит, который я совершу в скором времени в Болгарию, внесет свой вклад в дальнейшее развитие и укрепление связей между нашими странами.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания".

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