Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно

"Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся"

"Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное есть уже конкретный результат".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

"То есть, уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, и укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более, что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность. Поэтому сегодня мы эти вопросы обсудим и наметим дальнейшие шаги и действия", - заявил президент.