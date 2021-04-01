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Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно

Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно "Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся"
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 12:39
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
Президент Ильхам Алиев
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"Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное есть уже конкретный результат".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

"То есть, уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, и укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более, что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность. Поэтому сегодня мы эти вопросы обсудим и наметим дальнейшие шаги и действия", - заявил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Münaqişədən sonrakı dövrdə vəziyyət bütövlükdə müsbət istiqamətdə inkişaf edir"

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