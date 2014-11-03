Президент Азербайджана посетит Венгрию

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе посетит Венгрию. Как сообщает Report об этом заявил сегодня на брифинге находящийся с визитом в Баку министр Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петер Сиярто.

По его словам, в ходе предстоящего визита президента Азербайджана в Венгрию планируется подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.

Ожидается, что также будут подписаны еще 5 соглашений, в том числе соглашение о гражданской авиации.

"Азербайджан очень важная для Венгрии страна", - заявил министр. Он также отметил рост товарооборота между странами, заявив, что с начала этого года он увеличился на 18%. П. Сиярто напомнил, что в Баку был открыт Торговый Дом Венгрии.