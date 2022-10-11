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Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 10:08
Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в рамках визита президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета.

Помимо этого, в рамках предстоящего государственного визита состоится открытие парка "Дружбы Кыргызстана-Азербайджана", а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan to pay state visit to Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qırğız Respublikasına dövlət səfəri edəcək

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