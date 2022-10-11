Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в рамках визита президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета.



Помимо этого, в рамках предстоящего государственного визита состоится открытие парка "Дружбы Кыргызстана-Азербайджана", а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.