Президент Азербайджана посетит Египет с официальным визитом

Каир. 29 марта. REPORT.AZ/ В ближайшее время ожидается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет.

Как сообщает Report, об этом находящимся с визитом в Египте азербайджанским журналистам заявил министр высшего образования этой страны Ашраф аш-Шиха.

По его словам, визит президента И. Алиева состоится по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас Сиси.

"В ходе визита будут обсуждены все вопросы двустороннего сотрудничества" - сказал он.

По его словам, между Азербайджаном и Египтом существуют тесные дружественные связи во всех сферах, в том числе в области образования.