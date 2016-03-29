 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана посетит Египет с официальным визитом

    Министр: Между Азербайджаном и Египтом существуют тесные дружественные связи во всех сферах, в том числе в области образования

    Каир. 29 марта. REPORT.AZ/ В ближайшее время ожидается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет. 

    Как сообщает Report, об этом находящимся с визитом в Египте азербайджанским журналистам заявил министр высшего образования  этой страны Ашраф аш-Шиха.

    По его словам, визит президента И. Алиева состоится по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас Сиси.

    "В ходе визита будут обсуждены все вопросы двустороннего сотрудничества" - сказал он. 

    По его словам, между Азербайджаном и Египтом существуют тесные дружественные связи во всех сферах,  в том числе  в области образования. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi