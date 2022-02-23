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Президент Ильхам Алиев посетил в Москве выставку о сотрудничестве Азербайджана и России

Президент Ильхам Алиев посетил в Москве выставку о сотрудничестве Азербайджана и России Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие официальные лица осмотрели экспозицию "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АзерТ
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 13:41
Президент Ильхам Алиев посетил в Москве выставку о сотрудничестве Азербайджана и России
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие официальные лица осмотрели экспозицию "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АзерТАдж", размещенную у штаб-квартиры агентства в Москве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Это совместный проект ТАСС с национальным информационным агентством Азербайджана - АзерТАдж.

Выставка, состоящая из двух десятков фотографий, рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической, экономической, военной, культурной и других сферах.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал гостям о представленных на экспозиции снимках.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev reviews TASS exhibition on Russia-Azerbaijan co-op
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Moskvada Rusiya ilə əməkdaşlığa həsr edilən sərgi ilə tanış olub

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