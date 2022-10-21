Президент Азербайджана навестил Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и Огузхана Демирчи

21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, которые попали в дорожно-транспортное п

21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев навестил в Центральной клинической больнице заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, которые попали в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан.

Как сообщает Report, глава государства пообщался с пострадавшими и пожелал им скорейшего выздоровления.

Бинали Йылдырым, Шамиль Айрым и Огузхан Демирчи, в свою очередь, выразили глубокую признательность главе государства и медицинскому персоналу за их оперативную доставку вертолетом с места происшествия в больницу в Баку, незамедлительное медицинское обследование и лечение.