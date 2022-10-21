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Президент Азербайджана навестил Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и Огузхана Демирчи

Президент Азербайджана навестил Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и Огузхана Демирчи 21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, которые попали в дорожно-транспортное п
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 12:16
Президент Азербайджана навестил Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и Огузхана Демирчи

21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев навестил в Центральной клинической больнице заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, которые попали в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан.

Как сообщает Report, глава государства пообщался с пострадавшими и пожелал им скорейшего выздоровления.

Бинали Йылдырым, Шамиль Айрым и Огузхан Демирчи, в свою очередь, выразили глубокую признательность главе государства и медицинскому персоналу за их оперативную доставку вертолетом с места происшествия в больницу в Баку, незамедлительное медицинское обследование и лечение.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President visits Binali Yildirim, Shamil Ayrim and Oguzhan Demirchi at hospital
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti xəstəxanada Binəli Yıldırım, Şamil Ayrım və Oğuzhan Dəmirçiyə baş çəkib

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