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Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди

Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:50
Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди

Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава государства в качестве примера обратил внимание на усилия на посту действующего председателя Движения неприсоединения.

«Азербайджан председательствует в этой организации уже четвертый год. Мы были избраны единогласным решением участников организации и также единогласно было принято решение о продлении наших полномочий еще на один год до конца этого года. За этот период мы реально продемонстрировали наше желание сделать голос нашего Движения услышанным. Мы хотим, чтобы Движение неприсоединения заняло свое место на мировой арене», - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Politics and life are very similar, because both are being done by people
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Siyasət və həyat çox oxşardır, çünki siyasət insanlar tərəfindən yürüdülür"

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