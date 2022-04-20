Президент Азербайджана поблагодарил Кыргызстан за поддержку инициативы по Шуше

"Мы благодарны Кыргызстану за поддержку инициативы объявления древнего азербайджанского города Шуша культурной столицей тюркского мира в следующем году".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках совместного с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявления для прессы.
"Мы очень высоко ценим это решение всех тюркских государств, и в том числе Кыргызстана. Наши планы по возрождению города Шуша активно реализуются и будут реализованы. Поэтому высокая честь носить звание культурной столицы тюркского мира нас обязывает к тому, чтобы мы еще более активно восстановили наш древний, красивый город", - заявил глава государства.