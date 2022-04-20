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Президент Азербайджана поблагодарил Кыргызстан за поддержку инициативы по Шуше

Президент Азербайджана поблагодарил Кыргызстан за поддержку инициативы по Шуше «Мы благодарим Кыргызстан за поддержку инициативы Азербайджана по объявлению древнего города Шуша культурной столицей тюркского мира на следующий год».
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 16:36
Президент Азербайджана поблагодарил Кыргызстан за поддержку инициативы по Шуше
Ильхам Алиев

"Мы благодарны Кыргызстану за поддержку инициативы объявления древнего азербайджанского города Шуша культурной столицей тюркского мира в следующем году".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках совместного с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявления для прессы.

"Мы очень высоко ценим это решение всех тюркских государств, и в том числе Кыргызстана. Наши планы по возрождению города Шуша активно реализуются и будут реализованы. Поэтому высокая честь носить звание культурной столицы тюркского мира нас обязывает к тому, чтобы мы еще более активно восстановили наш древний, красивый город", - заявил глава государства.

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