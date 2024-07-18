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Президент Азербайджана побеседовал с президентом Швейцарии

Президент Азербайджана побеседовал с президентом Швейцарии 18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества побеседовал с президентом Швейцарии Виолой Амерд.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 14:14
Президент Азербайджана побеседовал с президентом Швейцарии

18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 4-го саммита Европейского политического сообщества побеседовал с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

Как передает корреспондент Report из Лондона, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Швейцарией и развитии региональной мирной повестки.

Обсуждался вклад швейцарских компаний в восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам COP29 и изменения климата.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev talks to President of Switzerland Viola Amherd in Oxford
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti ilə söhbət edib

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