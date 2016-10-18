Президент Азербайджана: Победить терроризм можно только при объединении усилий всего мирового сообщества

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Сирия должна остаться единым государством, территориальная целостность Сирии должна быть обеспечена. И второе, сирийский народ должен сам определить свою судьбу". Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя вопрос об урегулировании сирийского кризиса.

Президент отметил, что победить терроризм можно только при объединении усилий "всего мирового сообщества, всех ведущих стран".

"Сегодня мы этого не видим, к сожалению, и в данном случае я считаю полностью оправданным подход российской стороны, когда Россия заявляет то же самое: надо объединить усилия против экстремистов, против террористов, против радикалов", — заявил президент Азербайджана в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По мнению Алиева, неправильно делить террористов на "хороших и плохих". "Рано или поздно этот бумеранг ударит – история доказала это уже много раз. Но пока консенсуса в этом направлении мы не видим, что, конечно же, очень тревожно", — отметил он.