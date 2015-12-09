Президент Азербайджана ознакомился с Музеем Терракотовой армии, расположенным в китайском городе Сиань

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ / 9 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках государственного визита в Китай ознакомился с Музеем Терракотовой армии (армия подземных статуй) в городе Сиань.

Как сообщает Report, город Сиань находится в провинции Шэньси, расположенной в центре Китая. Эта провинция, располагающаяся на древнем Шелковом пути, привлекает внимание своей богатой историей и культурой. Город Сиань является одной из четырех древних столиц Китая.

Вначале глава нашего государства был проинформирован о плане территории, где расположен музей.

Было доведено до внимания, что армия подземных статуй была обнаружена в 1974 году и считается одной из самых значимых археологических находок в мировой истории. В 1977-1985 годах здесь дважды проводились археологические раскопки. В результате исследований были обнаружены статуи воинов, высотой от 1,83 до 1,93 сантиметра. Особенность статуй заключается в том, что они имеют различное выражение лица и костюмы. Однако после того как обнаруженные статуи были извлечены из земли, краски на них разошлись, и они поменяли свой естественный цвет, и поэтому археологи были вынуждены прервать раскопочные работы. Раскопки, связанные с терракотовыми воинами, признанными китайцами восьмым чудом света, в результате развития техники и науки были возобновлены с 2009 года. На сегодняшний день на территории проведения раскопок обнаружены примерно две тысячи солдат. Здесь находятся 520 лошадей и 8 тысяч воинов, 130 боевых колесниц и 150 всадников. Они были обнаружены примерно в 600 подземных ямах. Здесь также находится могила китайского императора Цинь Шихуанди. Согласно легенде, терракотовая армия охраняет могилу императора Цинь Шихуанди.

Сообщалось, что терракотовая армия, включенная в 1987 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, похоронена в трех разных ямах. Самая большая яма состоит, главным образом, из фигур пеших солдат. Военные, носящие различные воинские звания, были захоронены в соответствии с самой передовой боевой дисциплиной и стратегией того времени, в готовой позиции на боевой площадке. В одной из ям внимание своим образцовым строем привлекает батальон императора для церемоний. Возле солдат имеются около 10 тысяч бронзовых орудий того времени.

Этот музей является незаменимым источником для изучения истории Китая, а также исследования и внедрения технологий, искусства и культуры того времени. Однако исследования пока не помогли открыть тайну терракотовой армии. В древнейших письменностях написано, что император Цинь Шихуанди, являясь выдающимся государственным деятелем своего времени, вошел в историю как лидер, объединивший китайские территории в единое государство. Некоторые источники утверждают, что начало строительства Китайской стены связано с его именем. Историк же Си Магиан писал, что строительство этого захоронения продолжалось 30 лет, и к строительству были привлечены 700 тысяч человек.

Причина выбора императором территории Сианя для захоронения армии имеет интересную историю. Историки полагают, что император связал гору под названием Лишань с известной философией того времени. Именно поэтому он приказал похоронить себя здесь. Могила императора находится на глубине 36 метров под землей, и он верил, что терракотовая армия, состоящая из каменных статуй, будет охранять его и после смерти.

Президент Ильхам Алиев посмотрел статуи воинов, принадлежащих к различным воинским чинам.

Главе государства была представлена информация об образцах бронзового оружия, найденного на территории в ходе проведения раскопок.

Следует отметить, что в течение года музей посещают тысячи туристов из различных стран мира. Они хотят ознакомиться с этой несравнимой мировой жемчужиной истории и культуры, увидеть ее своими глазами.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в книге памяти музея.