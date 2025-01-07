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Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец

Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец Исторически империалистические силы следовали принципу «разделяй и властвуй», полностью управляя колониями, разграбляли их богатства и создавали для себя государства. Но этому необходимо положить конец. Отвратительной практике колониализма необходимо поло
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:19
Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец

Исторически империалистические силы следовали принципу "разделяй и властвуй", полностью управляя колониями, разграбляли их богатства и создавали для себя государства. Но этому необходимо положить конец. Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Многие страны на наших глазах подвергаются иностранной интервенции, и это фактически подрывает моральный и генетический код стран. Слабым странам навязываются чуждые, негативные ценности. Страна не может быть слабой, страна считается слабой, когда у нее слабый лидер. Поэтому мы готовы к этой работе со своей повесткой дня, у нас есть повестка дня. Наша политика это уже показывает", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Disgusting practice of colonialism must be brought to an end
Версия на азербайджанском языке Prezident: Müstəmləkəçilik kimi iyrənc praktikaya son qoyulmalıdır

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