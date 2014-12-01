Президент Азербайджана: "Отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на пути всестороннего развития"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Румынской Республики Траяну Бэсеску поздравительное письмо. Как сообщает Report, в письме говорится:

"От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Румынской Республики – Дня единения.

Отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Крепкие узы дружбы между нашими странами и народами являются залогом плодотворного сотрудничества во всех сферах.

Надеюсь, что дружба, взаимное сотрудничество и стратегическое партнерство между нашими странами впредь укрепятся и расширятся.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Румынии – процветания и благосостояния".