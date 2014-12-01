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    Президент Азербайджана: "Отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на пути всестороннего развития"

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Румынской Республики Траяну Бэсеску поздравительное письмо. Как сообщает Report, в письме говорится:

    "От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Румынской Республики – Дня единения.

    Отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Крепкие узы дружбы между нашими странами и народами являются залогом плодотворного сотрудничества во всех сферах.

    Надеюсь, что дружба, взаимное сотрудничество и стратегическое партнерство между нашими странами впредь укрепятся и расширятся.

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Румынии – процветания и благосостояния".

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