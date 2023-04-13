Президент Азербайджана: Отношения стратегического партнерства возлагают на обе страны очень большую ответственность

Отношения стратегического партнерства – это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности.

Отношения стратегического партнерства – это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

"Уверен, что Босния и Герцеговина и Азербайджан и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова", - подчеркнул глава государства.