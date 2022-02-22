Ильхам Алиев : Русский язык очень важен для взаимоотношений Азербайджана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность русского языка в отношениях с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность русского языка в отношениях с Россией.

Как передает Report об этом сказал азербайджанский лидер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам Ильхама Алиева, в Азербайджане функционирует около 340 школ с обучением на русском, где учатся 140 тысяч детей. Более 15 тысяч граждан нашей страны получают образование на отделениях на русского языка в вузах в Азербайджане.

"Так что это важнейшая, думаю, основа наших отношений и будущего", - заявил президент И. Алиев, добавив, что без знания русского языка будет очень трудно налаживать коммуникации будущим поколениям.

Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане.