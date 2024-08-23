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Президент Азербайджана отметил стремительное развитие Узбекистана

Президент Азербайджана отметил стремительное развитие Узбекистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отметил стремительное развитие братской страны, сообщает Report.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 13:32
Президент Азербайджана отметил стремительное развитие Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отметил стремительное развитие братской страны, сообщает Report.

"Я неоднократно посещал Узбекистан в разное время, особенно интенсивно за последние годы, и наглядно могу видеть и радоваться тем грандиозным преобразованиям, которые под руководством Шавката Миромоновича осуществляет народ Узбекистана. Хорошеют города, активно развивается промышленность. В прошлый мой визит в Ташкент мы вместе посетили крупный промышленный комплекс, и все это – результат мудрой политики. Привлечение иностранных инвестиций, создание благоприятной бизнес-среды, каждодневная работа над социально-экономическим развитием, огромное количество социальных проектов - все это сегодняшний Узбекистан", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Özbəkistanın sürətli inkişafını qeyd edib

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