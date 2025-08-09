О нас

Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки с моим участием носит символический характер

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 02:16
Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки "Акт о поддержке свободы" в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне.

"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году", - сказал Ильхам Алиев.

Версия на английском языке President of Azerbaijan: Waiver of unjust Section 907 in my presence holds symbolic significance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ədalətsiz 907-ci düzəlişin mənim iştirakımla ləğv edilməsi rəmzi xarakter daşıyır

