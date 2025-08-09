Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки с моим участием носит символический характер

Отмена несправедливой поправки 907 именно с моим участием, конечно, носит очень символический характер.

Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки "Акт о поддержке свободы" в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне.

"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году", - сказал Ильхам Алиев.