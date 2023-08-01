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Президент Азербайджана: основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры

Президент Азербайджана: основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 22:06
Президент Азербайджана: основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры

Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение", - отметил президент Ильхам Алиев.

Отвечая на вопрос о переговорах с армянским премьером Николом Пашиняном глава Азербайджанского государства заявил, что эти встречи фактически позволяют затрагивать ряд очень чувствительных вопросов, такие как будущие параметры границ, поскольку еще не определена граница между Арменией и Азербайджаном.

"Потому что как только распался Советский Союз, мы столкнулись с этой агрессией. Так как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности? Как сложится ситуация с коммуникациями? Ведь по итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву - Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Sülh sazişinin əsas bəndləri nazirlər tərəfindən tərtib edilir"

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