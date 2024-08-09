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Президент Азербайджана: Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана: Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении Карабаха
Внешняя политика
9 августа 2024 г. 14:10
Президент Азербайджана: Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении Карабаха

Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в столице Казахстана Астане.

Глава государства отметил, что в период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azad edilmiş Qarabağın bərpasına dəstək qardaşlıq münasibətlərimizin təzahürlərindən biridir

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