Президент Азербайджана: Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении Карабаха

Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в столице Казахстана Астане.

Глава государства отметил, что в период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли.