Президент Азербайджана оценил деятельность российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе, передает Report.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе, передает Report.

"Да, в целом мы довольны. Почти год как война закончилась, и российские миротворцы дислоцированы в Азербайджане, в нашем Карабахском регионе. За исключением некоторых мелких инцидентов, за это время ситуация стабильна, и в целом мы довольны этим".

"Конечно, остаются определенные нерешенные вопросы. В частности, в настоящее время стоит вопрос об иностранцах, которые должны получать разрешение Азербайджана на посещение наших территорий, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев. Несмотря на то, что число иностранных "туристов", посещающих Карабах, резко сократилось, некоторые иностранцы по-прежнему незаконно проникают на нашу территорию, где находятся российские миротворцы. Данный вопрос был доведен до сведения соответствующих органов, Министерства обороны России, чтобы положить этому конец. Эти и некоторые другие вопросы должны найти свое решение. Но в настоящее время мы, в целом, довольны их деятельностью", - сказал президент.