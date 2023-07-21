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Президент Азербайджана объяснил, от чего зависит развитие Южного Кавказа

Президент Азербайджана объяснил, от чего зависит развитие Южного Кавказа Вы знаете, на самом деле региональное развитие - я имею в виду Южный Кавказ - в основном зависит от улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 17:42
Президент Азербайджана объяснил, от чего зависит развитие Южного Кавказа

Вы знаете, на самом деле региональное развитие - я имею в виду Южный Кавказ - в основном зависит от улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"В настоящее время ряд международных организаций пытаются оказать нам помощь для нахождения взаимоприемлемого решения. К счастью, мы видим, что все международные организации понимают, что эти решения должны основываться на международном праве. Прошло почти три года со Второй Карабахской войны. Мы слышим все больше прямых заявлений о том, что Карабах является частью Азербайджана. Если бы во время оккупации были такие заявления, скорее всего, Вторая Карабахская война не началась бы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Cənubi Qafqazın inkişafının nədən asılı olduğunu açıqlayıb

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