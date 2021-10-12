О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума

Президент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума В городе Бэнбу Китайской Народной Республики началась 6-я ежегодная конференция Всемирного культурного форума Тайху.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 17:15
Президент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума

В городе Бэнбу Китайской Народной Республики началась 6-я ежегодная конференция Всемирного культурного форума Тайху.

Как сообщает Report, нынешний девиз форума Тайху, одной из самых влиятельных дискуссионных площадок в мире, который является не только крупнейшим мероприятием в сфере культуры в Китае, но и в мире, - "Взаимное изучение цивилизаций: построение общего будущего для человечества". Впервые в истории форума государство участвует в статусе "страна-почетный гость".

Азербайджан, авторитет которого в последние годы стремительно растет, - первая "страна-почетный гость" форума Тайху. Кроме того, в числе организаторов форума - Фонд Гейдара Алиева.

12 октября на церемонии открытия помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров передал обращение в видеоформате президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам 6-й ежегодной конференции Всемирного культурного форума Тайху. В обращении говорится, что престиж этого международного мероприятия под эгидой Китайской Народной Республики растет с каждым годом, а форум Тайху вносит значительный вклад в межкультурный диалог, собирая вместе видных политиков, ученых и творческую интеллигенцию со всего мира. Отрадно, что в этом году Азербайджан был приглашен в качестве почетного гостя на форум, посвященный инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества", а также тот факт, что Фонд Гейдара Алиева выступает как один из основных соорганизаторов.

"В сегодняшнем нестабильном и неспокойном мире существует серьезная необходимость для обсуждения темы "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества". В частности, сложная ситуация, возникшая пандемией COVID-19, которая охватила весь мир, и вызовы, стоящие перед человечеством, еще раз подтверждают важность межцивилизационного диалога и взаимной поддержки.

Одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана является мультикультурализм. Мультикультурализм - одна из важных ценностей, отражающих жизнь и образ жизни нашего народа. Именно поэтому мы считаем важным собрать вместе представителей различных культур и обсуждения путей решения глобальных проблем, и верим, что эти вопросы будут находиться в центре внимания в рамках нынешнего заседания форума Тайху", - говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На секционных заседаниях форума обсуждаются такие темы, как продвижение культурного разнообразия, прошлое и будущее цивилизации "Один пояс, один путь", совместная борьба с изменением климата, сокращение бедности, поддержка науки и технологий в построении общего будущего для человечества. Всемирный культурный форум Тайху был основан в 2008 году при поддержке правительства Китая. Ежегодные заседания проводятся с 2011 года. В форуме принимают участие видные политики, эксперты, специалисты, бизнесмены из многих стран мира.

Отметим, что в рамках нынешнего форума в парке культуры "Древние поселения", где размещается штаб-квартира Всемирного культурного форума Тайху, начал функционировать национальный павильон "Окно в азербайджанскую культуру", созданный Фондом Гейдара Алиева.

В соответствии с достигнутой договоренностью, азербайджанский павильон будет функционировать на долгосрочной основе. Миллионы посетителей парка культуры "Древние поселения", одного из крупнейших туристических проектов Китая, смогут получить в этом павильоне подробную информацию об истории, культуре и современной жизни Азербайджана. Участникам форума был представлен азербайджанский павильон, показан видеоролик Spirit of Azerbaijan. Официальный документ об открытии павильона подписали член Политического бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ван Чен и посол Азербайджана в Китайкой Народной Республике Экрем Зейналлы.

На пленарной сессии на тему "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества" в видеоформате выступил руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева. На пленарной сессии также выступили губернатор провинции Аньхой, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, бывший министр иностранных дел КНР, бывшие главы государств и правительств Чили и Испании, а также бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В рамках форума, который продлится до 13 октября, будут проведены параллельные сессии на темы "Пропаганда культурного разнообразия в мире и совместное построение общества с общим будущим", "Научно-технический прогресс выступает в качестве помощника в совместном построении общества с общим будущим" и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev addresses Taihu culture forum
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Tayhu Dünya Mədəniyyət Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

Экслюзивные новости

МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi