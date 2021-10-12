Президент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума

В городе Бэнбу Китайской Народной Республики началась 6-я ежегодная конференция Всемирного культурного форума Тайху.

В городе Бэнбу Китайской Народной Республики началась 6-я ежегодная конференция Всемирного культурного форума Тайху.

Как сообщает Report, нынешний девиз форума Тайху, одной из самых влиятельных дискуссионных площадок в мире, который является не только крупнейшим мероприятием в сфере культуры в Китае, но и в мире, - "Взаимное изучение цивилизаций: построение общего будущего для человечества". Впервые в истории форума государство участвует в статусе "страна-почетный гость".

Азербайджан, авторитет которого в последние годы стремительно растет, - первая "страна-почетный гость" форума Тайху. Кроме того, в числе организаторов форума - Фонд Гейдара Алиева.

12 октября на церемонии открытия помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров передал обращение в видеоформате президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам 6-й ежегодной конференции Всемирного культурного форума Тайху. В обращении говорится, что престиж этого международного мероприятия под эгидой Китайской Народной Республики растет с каждым годом, а форум Тайху вносит значительный вклад в межкультурный диалог, собирая вместе видных политиков, ученых и творческую интеллигенцию со всего мира. Отрадно, что в этом году Азербайджан был приглашен в качестве почетного гостя на форум, посвященный инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества", а также тот факт, что Фонд Гейдара Алиева выступает как один из основных соорганизаторов.

"В сегодняшнем нестабильном и неспокойном мире существует серьезная необходимость для обсуждения темы "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества". В частности, сложная ситуация, возникшая пандемией COVID-19, которая охватила весь мир, и вызовы, стоящие перед человечеством, еще раз подтверждают важность межцивилизационного диалога и взаимной поддержки.

Одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана является мультикультурализм. Мультикультурализм - одна из важных ценностей, отражающих жизнь и образ жизни нашего народа. Именно поэтому мы считаем важным собрать вместе представителей различных культур и обсуждения путей решения глобальных проблем, и верим, что эти вопросы будут находиться в центре внимания в рамках нынешнего заседания форума Тайху", - говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На секционных заседаниях форума обсуждаются такие темы, как продвижение культурного разнообразия, прошлое и будущее цивилизации "Один пояс, один путь", совместная борьба с изменением климата, сокращение бедности, поддержка науки и технологий в построении общего будущего для человечества. Всемирный культурный форум Тайху был основан в 2008 году при поддержке правительства Китая. Ежегодные заседания проводятся с 2011 года. В форуме принимают участие видные политики, эксперты, специалисты, бизнесмены из многих стран мира.

Отметим, что в рамках нынешнего форума в парке культуры "Древние поселения", где размещается штаб-квартира Всемирного культурного форума Тайху, начал функционировать национальный павильон "Окно в азербайджанскую культуру", созданный Фондом Гейдара Алиева.

В соответствии с достигнутой договоренностью, азербайджанский павильон будет функционировать на долгосрочной основе. Миллионы посетителей парка культуры "Древние поселения", одного из крупнейших туристических проектов Китая, смогут получить в этом павильоне подробную информацию об истории, культуре и современной жизни Азербайджана. Участникам форума был представлен азербайджанский павильон, показан видеоролик Spirit of Azerbaijan. Официальный документ об открытии павильона подписали член Политического бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ван Чен и посол Азербайджана в Китайкой Народной Республике Экрем Зейналлы.

На пленарной сессии на тему "Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества" в видеоформате выступил руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева. На пленарной сессии также выступили губернатор провинции Аньхой, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, бывший министр иностранных дел КНР, бывшие главы государств и правительств Чили и Испании, а также бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В рамках форума, который продлится до 13 октября, будут проведены параллельные сессии на темы "Пропаганда культурного разнообразия в мире и совместное построение общества с общим будущим", "Научно-технический прогресс выступает в качестве помощника в совместном построении общества с общим будущим" и др.