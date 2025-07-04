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Президент Азербайджана: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

Президент Азербайджана: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:42
Президент Азербайджана: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

Большое значение имеет вопрос обеспечения прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.

Как сообщает Report из Ханкенди, об этом сказал президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Мы высоко ценим принятие в прошлом месяце в Стамбуле на заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Ensuring the rights of Western Azerbaijanis deported from Armenia is of great importance
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistandan deportasiya olunmuş Qərbi azərbaycanlıların hüquqlarının təmin edilməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir

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