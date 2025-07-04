Президент Азербайджана: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.

Большое значение имеет вопрос обеспечения прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении.

Как сообщает Report из Ханкенди, об этом сказал президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Мы высоко ценим принятие в прошлом месяце в Стамбуле на заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение", - отметил глава государства.