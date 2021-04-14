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Президент Азербайджана об связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие

Президент Азербайджана об связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие "Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат"
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 14:01
Президент Азербайджана об связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
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"Уважаемый Александр Григорьевич, рад Вас снова видеть. Мы вчера имели возможность пообщаться неформально, обсудить широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, региональную проблематику. Сегодня продолжаем наш диалог".

Как сообщает Report, об этом 14 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с находящимся с рабочим визитом в нашей стране президентом Беларуси Александром Лукашенко один на один.

"Я очень рад, как развиваются отношения между нашими странами. Мы с Вами придали такой динамизм нашим связям, что по всем направлениям видим развитие, видим практическое решение вопросов, которое мы согласовываем. Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Я посмотрел, освежил в памяти свои визиты в Беларусь, Ваши визиты в Азербайджан. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат. Поэтому мы видим хорошие результаты в рамках экономического взаимодействия. Несмотря на пандемию, наш товарооборот вырос в прошлом году, также вырос и экспорт из Азербайджана в Беларусь. Поэтому сегодня обсудим уже более подробно и вопросы, связанные с промышленной кооперацией. По нашему с Вами решению, уже давно функционирует промышленное предприятие в Гяндже", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Belarusla münasibətlərdən danışıb: "Razılaşdırdığımız məsələlərin praktiki həllini görürük"

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