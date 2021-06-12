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Президент Азербайджана о работе итальянских компаний на освобожденных землях

Президент Азербайджана о работе итальянских компаний на освобожденных землях "Итальянские компании - в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического раз
Внешняя политика
12 июня 2021 г. 16:48
Президент Азербайджана о работе итальянских компаний на освобожденных землях

"Итальянские компании - в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического развития и инфраструктурные проекты".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

"В энергетическом секторе, в производстве электроэнергии итальянские компании уже вовлечены в реконструкцию разрушенных гидроэлектростанций, переработку и производство в других сферах. Таким образом, это действительно свидетельствует о том, что мы являемся стратегическими партнерами не только на бумаге, на документе, но и в реальности. Уверен, что вы будете осуществлять активную деятельность в Азербайджане для дальнейшего поощрения нашего двустороннего сотрудничества в различных сферах, чтобы наше двустороннее сотрудничество было долгосрочным, устойчивым и успешным. Еще раз добро пожаловать!", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İtaliya şirkətlərinin azad olunan ərazilərdəki fəaliyyətindən danışıb

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