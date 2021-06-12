Президент Азербайджана о работе итальянских компаний на освобожденных землях

"Итальянские компании - в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического раз

"Итальянские компании - в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического развития и инфраструктурные проекты".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

"В энергетическом секторе, в производстве электроэнергии итальянские компании уже вовлечены в реконструкцию разрушенных гидроэлектростанций, переработку и производство в других сферах. Таким образом, это действительно свидетельствует о том, что мы являемся стратегическими партнерами не только на бумаге, на документе, но и в реальности. Уверен, что вы будете осуществлять активную деятельность в Азербайджане для дальнейшего поощрения нашего двустороннего сотрудничества в различных сферах, чтобы наше двустороннее сотрудничество было долгосрочным, устойчивым и успешным. Еще раз добро пожаловать!", - сказал президент.