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Президент Азербайджана: Нынешний визит в Украину заложит прекрасную основу для предстоящих лет

Президент Азербайджана: Нынешний визит в Украину заложит прекрасную основу для предстоящих лет "Достигнутые сегодня договоренности, связанные с продовольственной безопасностью, позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность. В то же время сегодня была заложена основа для взаимодействия в создании совместны
Внешняя политика
14 января 2022 г. 22:30
Президент Азербайджана: Нынешний визит в Украину заложит прекрасную основу для предстоящих лет
Ильхам Алиев

"Достигнутые сегодня договоренности, связанные с продовольственной безопасностью, позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность. В то же время сегодня была заложена основа для взаимодействия в создании совместных предприятий, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это - новшество и, считаю, один из важнейших шагов в наших связях, предпринятых в связи с данной сферой. Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных сферах.

Хочу еще раз сказать, что в основе нашего сотрудничества лежат дружественные связи, и надеюсь, что нынешний визит, состоявшийся в начале года, позволит завершить этот год с хорошими результатами в двусторонней плоскости, а также заложит прекрасную основу для предстоящих лет", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: "This visit to Ukraine will be a good basis for the coming years"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ukraynaya bu səfər gələcək illər üçün gözəl zəmin olacaq"

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