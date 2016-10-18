Президент Азербайджана: Нужен механизм контроля соглашения по нефтедобыче

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Баку выступает за создание механизма контроля над договоренностью по добыче нефти между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Главным фактором стабилизации (нефтяного рынка) была бы договоренность между странами ОПЕК и крупными странами нечленами ОПЕК о единой политике. Так, как мы видим развитие событий, к этому уже приближаются. И думаю, что это должно произойти", — заявил Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

При этом, по мнению Алиева, необходимо, чтобы "все стороны были максимально искренними, честными, и был действенный механизм контроля за выполнением принятых решений, если таковые будут".