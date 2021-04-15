Президент Азербайджана: "Наши отношения уже проверены временем"

Сегодня переговоры продолжились. Также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегаций. Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении вс

"Сегодня переговоры продолжились. Также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегаций. Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи, неоднократно я посещал Беларусь, а Александр Григорьевич - Азербайджан. Наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией. Но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича, и хотел бы выразить благодарность за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан", - сказал глава государства.