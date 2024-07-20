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Президент Азербайджана: Наши отношения с США практически всегда были стабильными

Президент Азербайджана: Наши отношения с США практически всегда были стабильными Что касается наших отношений с США, то с республиканской администрацией они всегда были успешными и нацеленными на результат.
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 18:47
Президент Азербайджана: Наши отношения с США практически всегда были стабильными

Что касается наших отношений с США, то с республиканской администрацией они всегда были успешными и нацеленными на результат.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"В то же время у нас было очень плодотворное сотрудничество во времена администрации Трампа. Оно основывалось на взаимном уважении и высокой оценке взаимной поддержки", - сказал глава государства, подчеркнув, что отношения Азербайджана с США всегда были стабильными. Он отметил, что были определенные периоды взлетов и падений.

"В этом не было нашей вины, поскольку были попытки вмешиваться в нашу политическую жизнь, финансировать политическую оппозицию", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bizim ABŞ-la münasibətlərimiz demək olar hər zaman sabit olub

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