Президент Азербайджана: Наши отношения с США практически всегда были стабильными

Что касается наших отношений с США, то с республиканской администрацией они всегда были успешными и нацеленными на результат.

Что касается наших отношений с США, то с республиканской администрацией они всегда были успешными и нацеленными на результат.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"В то же время у нас было очень плодотворное сотрудничество во времена администрации Трампа. Оно основывалось на взаимном уважении и высокой оценке взаимной поддержки", - сказал глава государства, подчеркнув, что отношения Азербайджана с США всегда были стабильными. Он отметил, что были определенные периоды взлетов и падений.

"В этом не было нашей вины, поскольку были попытки вмешиваться в нашу политическую жизнь, финансировать политическую оппозицию", - добавил президент.