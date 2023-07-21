О нас

Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются

Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются. Некоторое время назад было открыто и наше посольство в Африканском Союзе.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются

Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются. Некоторое время назад было открыто и наше посольство в Африканском Союзе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Кроме того, у нас тесные связи с африканскими странами в рамках Движения неприсоединения. Я уже упоминал о том, что часть гуманитарной помощи, которую мы оказывали в период COVID-19, была направлена и на Африканский континент", - сказал глава государства, подчеркнув, что до сих пор отношения с африканскими странами как в политической плоскости, так и в торгово-экономической сфере не были на столь высоком уровне.

"Наверное, для этого есть естественные причины, и я думаю, что по мере активизации контактов будут оценены возможности и в этом направлении. В любом случае, мы в этом заинтересованы", - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Afrika ölkələri ilə əlaqələrimiz sürətlə inkişaf edir"

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Михаил Гусман: Выступление президента Азербайджана придало мощный импульс Глобальному медиафоруму в Шуше
Михаил Гусман: Выступление президента Азербайджана придало мощный импульс Глобальному медиафоруму в Шуше
21 июля 2023 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
21 июля 2023 г. 19:13
Президент Азербайджана рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода
Президент Азербайджана рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода
21 июля 2023 г. 19:01
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся в Москве
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся в Москве
21 июля 2023 г. 18:38
Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа
Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа
21 июля 2023 г. 18:29
Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
21 июля 2023 г. 18:17
Байрамов и Лавров обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений
Байрамов и Лавров обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений
21 июля 2023 г. 17:44
Президент Азербайджана объяснил, от чего зависит развитие Южного Кавказа
Президент Азербайджана объяснил, от чего зависит развитие Южного Кавказа
21 июля 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi