Президент Азербайджана: Нашей основной целью является диверсификация экономики

Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.

Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

"Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы", - подчеркнул глава государства.