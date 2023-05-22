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Президент Азербайджана: Нашей основной целью является диверсификация экономики

Президент Азербайджана: Нашей основной целью является диверсификация экономики Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 18:42
Президент Азербайджана: Нашей основной целью является диверсификация экономики

Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

"Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы", - подчеркнул глава государства.

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