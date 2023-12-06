Президент Азербайджана: Наше внутреннее положение не зависит от внешних факторов

Ситуация в Азербайджане стабильна. Наше внутреннее положение не зависит от внешних факторов. Конечно, процессы, происходящие за пределами наших границ, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы всегда должны это учитывать.

Ситуация в Азербайджане стабильна. Наше внутреннее положение не зависит от внешних факторов. Конечно, процессы, происходящие за пределами наших границ, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы всегда должны это учитывать.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Что касается внутренних рисков, у нас нет серьезных угроз и вызовов. Мы реализуем проекты, необходимые для эффективной защиты наших территорий и границ, чтобы застраховать себя от каких-либо внешних рисков", - отметил глава государства.