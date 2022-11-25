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Президент Азербайджана: Наше сотрудничество с Турцией будет только укрепляться

Президент Азербайджана: Наше сотрудничество с Турцией будет только укрепляться Сотрудничество Азербайджана и Турции будет только укрепляться.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 18:15
Президент Азербайджана: Наше сотрудничество с Турцией будет только укрепляться

Сотрудничество Азербайджана и Турции будет только укрепляться.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" 25 ноября.

"Наше видение взаимоотношений с Турцией предельно ясное: мы братья, друзья и союзники. В прошлом году в Шуше мы по сути оформили то, что уже было достигнуто между нашими странами ранее. Подписав Шушинскую декларацию, мы официально стали союзниками. Это было, как я уже сказал, оформлением реальности, потому что в течение долгих лет Турция и Азербайджан действовали как союзники. Мы высоко оцениваем такой уровень сотрудничества, партнерства и братства. Мы абсолютно уверены, что наше сотрудничество во всех областях в будущем будет только укрепляться. Это очень важный фактор региональной стабильности. Потому что целью турецко-азербайджанского сотрудничества является усиление региональной стабильности, и этот фактор должен приниматься во внимание всеми", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что две страны объединяют свои потенциалы. "Вместе мы сильнее, чем врозь. Потенциалы наших стран растут. Не только в экономической и промышленной областях, но и в военной. Сегодняшний мир показывает, что это фактор номер один для любой страны. Мы понимаем, что, если у страны нет сильных вооруженных сил, то она может об этом горько пожалеть. Инвестиции в инфраструктуру обороны, совместные военные учения – к слову, в течение года мы провели с Турцией более десяти совместных военных учений как в Турции, так и в Азербайджане. Повторю, это важный фактор региональной стабильности и нашей безопасности. Все те, кто замышляют враждебные планы против Азербайджана и Турции должны знать, что турецкая армия является не только армией Турции, а нашей тоже, и наоборот, наша армия является и армией Турции. И все те, кто планирует провокации на наших границах, пытаясь запугать нас, не должны забывать об этом", - отметил Ильхам Алиев.

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