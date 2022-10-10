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Президент Азербайджана: Наша позиция предельно ясна

Президент Азербайджана: Наша позиция предельно ясна Наша позиция предельно ясна.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 13:22
Президент Азербайджана: Наша позиция предельно ясна

Позиция Азербайджана предельно ясна.

Как сообщает Report, об этом заявил 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты Фергуса Олда, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране.

"Мы подчеркнули это и выдвинули несколько важных предложений, которые могут привести к прочному миру, стабильности, безопасности и нормальным добрососедским отношениям. Мы надеемся на поддержку правительства Великобритании в этом", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's position is very clear 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bizim mövqeyimiz çox aydındır"

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