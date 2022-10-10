Президент Азербайджана: Наша позиция предельно ясна

Наша позиция предельно ясна.

Позиция Азербайджана предельно ясна.

Как сообщает Report, об этом заявил 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты Фергуса Олда, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране.

"Мы подчеркнули это и выдвинули несколько важных предложений, которые могут привести к прочному миру, стабильности, безопасности и нормальным добрососедским отношениям. Мы надеемся на поддержку правительства Великобритании в этом", - подчеркнул президент.