Президент Азербайджана: Наша позиция предельно ясна

Позиция Азербайджана предельно ясна.
Как сообщает Report, об этом заявил 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты Фергуса Олда, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране.
"Мы подчеркнули это и выдвинули несколько важных предложений, которые могут привести к прочному миру, стабильности, безопасности и нормальным добрососедским отношениям. Мы надеемся на поддержку правительства Великобритании в этом", - подчеркнул президент.