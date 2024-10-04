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Президент Азербайджана: Наша Победа показала, что с несправедливостью можно бороться

Президент Азербайджана: Наша Победа показала, что с несправедливостью можно бороться Наша Победа, безусловно, является величайшим благом для нашего народа, нашего государства. Считаю, что это самая блестящая военная Победа в многовековой истории азербайджанского народа.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 15:00
Президент Азербайджана: Наша Победа показала, что с несправедливостью можно бороться

Наша Победа, безусловно, является величайшим благом для нашего народа, нашего государства. Считаю, что это самая блестящая военная Победа в многовековой истории азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Но в то же время эта Победа показала, что с несправедливостью можно бороться. Когда есть единство в народе, когда есть сильная воля, когда моральный дух находится на высоком уровне, когда ты привязан к своим корням и ценишь национальные ценности, то ты способен на все. Добившись этого исторического достижения, наш народ показал путь и тем, кто живет в страданиях во многих других местах, продемонстрировал, что это возможно. Поэтому международное значение нашей Победы отныне будет только возрастать".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu Qələbə onu göstərdi ki, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür

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