Президент Азербайджана: Наша Победа показала, что с несправедливостью можно бороться

Наша Победа, безусловно, является величайшим благом для нашего народа, нашего государства. Считаю, что это самая блестящая военная Победа в многовековой истории азербайджанского народа.

Наша Победа, безусловно, является величайшим благом для нашего народа, нашего государства. Считаю, что это самая блестящая военная Победа в многовековой истории азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Но в то же время эта Победа показала, что с несправедливостью можно бороться. Когда есть единство в народе, когда есть сильная воля, когда моральный дух находится на высоком уровне, когда ты привязан к своим корням и ценишь национальные ценности, то ты способен на все. Добившись этого исторического достижения, наш народ показал путь и тем, кто живет в страданиях во многих других местах, продемонстрировал, что это возможно. Поэтому международное значение нашей Победы отныне будет только возрастать".