Президент Азербайджана: Наша экономика независима, как и наша политика

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Наша экономика независима, как и наша политика".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.
Президент отметил, что несмотря на некоторые проблемы, в частности, из-за армянской оккупации, экономика Азербайджана продолжает развиваться.
"Азербайджан - самодостаточная страна. Мы прикладываем все усилия для создания лучших условий для нашего населения", - заявил президент.
По его словам, в Азербайджан поступило более 230 млрд долларов прямых инвестиций:
"Все это - достижение нашего народа".
И. Алиев заявил, что Азербайджан играет важную роль на международной арене, является площадкой для значимых взаимовыгодных переговоров, а также важной транзитной страной, которая связывает Восток и Запад.
Tural AsadiАвтор новости
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