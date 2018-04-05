Президент Азербайджана: Наша экономика независима, как и наша политика

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Наша экономика независима, как и наша политика".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

Президент отметил, что несмотря на некоторые проблемы, в частности, из-за армянской оккупации, экономика Азербайджана продолжает развиваться.

"Азербайджан - самодостаточная страна. Мы прикладываем все усилия для создания лучших условий для нашего населения", - заявил президент.

По его словам, в Азербайджан поступило более 230 млрд долларов прямых инвестиций:

"Все это - достижение нашего народа".

И. Алиев заявил, что Азербайджан играет важную роль на международной арене, является площадкой для значимых взаимовыгодных переговоров, а также важной транзитной страной, которая связывает Восток и Запад.