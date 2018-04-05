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    Президент Азербайджана: Наша экономика независима, как и наша политика

    Азербайджан играет важную роль на международной арене

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Наша экономика независима, как и наша политика".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

    Президент отметил, что несмотря на некоторые проблемы, в частности, из-за армянской оккупации, экономика Азербайджана продолжает развиваться.

    "Азербайджан - самодостаточная страна. Мы прикладываем все усилия для создания лучших условий для нашего населения", - заявил президент.

    По его словам, в Азербайджан поступило более 230 млрд долларов прямых инвестиций:

    "Все это - достижение нашего народа".

    И. Алиев заявил, что Азербайджан играет важную роль на международной арене, является площадкой для значимых взаимовыгодных переговоров, а также важной транзитной страной, которая связывает Восток и Запад.

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