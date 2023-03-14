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Президент Азербайджана: Наш экспорт газа не ограничивается лишь Европой

Президент Азербайджана: Наш экспорт газа не ограничивается лишь Европой Наш экспорт газа не ограничивается лишь европейским пространством. В то же время мы экспортируем газ в Турцию и Грузию, которые являются для нас крупнейшими рынками. Поэтому в будущем должны быть подписаны новые контракты для экспорта газа в Европу.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 20:28
Президент Азербайджана: Наш экспорт газа не ограничивается лишь Европой

Наш экспорт газа не ограничивается лишь европейским пространством. В то же время мы экспортируем газ в Турцию и Грузию, которые являются для нас крупнейшими рынками. Поэтому в будущем должны быть подписаны новые контракты для экспорта газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подчеркнув, что в настоящее время азербайджанский газ поставляется в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию и Италию, глава государства отметил, что с этого года началась транспортировка газа в Румынию.

"В конце этого года мы намерены поставить первый газ в Венгрию. В настоящее время мы начали переговоры с правительством Албании о создании албанской газоснабжающей сети и обеспечении экспорта газа в Албанию в будущем. Среди стран, от которых нам поступили заказы, есть также Чехия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия и другие страны", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's gas exports are not limited to Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bizim qaz ixracatımız təkcə Avropa məkanı ilə məhdudlaşmır"

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