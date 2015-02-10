​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,



От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем Революции.



В соответствии с волей наших братских народов, которые исторически жили в атмосфере дружбы и добрососедства, делили общие духовные ценности и традиции, сегодня наши двусторонние отношения развиваются по восходящей во всех областях.



Верю, что мы и впредь будем прилагать взаимные усилия для постоянного укрепления наших межгосударственных отношений, продуктивного продолжения нашего сотрудничества в рамках международных и региональных структур.



В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – спокойствия и процветания".