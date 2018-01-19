Президент Азербайджана направил узбекскому коллеге письмо с соболезнованием

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву письмо с соболезнованием.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Шавкат Миромонович,
Глубоко потрясен известием о трагической гибели Ваших соотечественников в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана.
B связи с произошедшим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Узбекистана".
News DepartmentАвтор новости
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