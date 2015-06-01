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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо итальянскому коллеге

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному итальянскому народу постоянного мира и благоденствия

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республике Серджо Маттарелле. Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Итальянской Республики – Днем Республики.

    Между Азербайджаном и Италией существуют отношения крепкой дружбы. Надеюсь, что наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут вносить вклад в процветание двух стран, благополучие наших народов.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному итальянскому народу постоянного мира и благоденствия".

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