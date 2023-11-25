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Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Президент Азербайджана направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Внешняя политика
25 ноября 2023 г. 11:08
Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желко Комшичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут способствовать благополучию наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – спокойствия и благосостояния".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədrini təbrik edib

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