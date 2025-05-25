Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Королю Иордании

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Его Величеству Абдалле II ибн аль-Хусейну, Королю Иордании.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании, Его Величеству Абдалле II ибн аль-Хусейну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".