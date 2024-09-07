Президент Азербайджана направил поздравительное письмо бразильскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости этой страны.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад искренне поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему народу Бразилии по случаю 7 Сентября - Дня независимости.
Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с Бразилией. Нас радует расширение за минувший период азербайджано-бразильских связей как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Верю, что мы будем тесно сотрудничать с Бразилией в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая будет организована в Баку в этом году. Высоко оцениваю совместную деятельность, осуществляемую с Вашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках механизма "Тройки" с целью удержания глобального потепления на уровне 1,5°C.
Пользуясь случаем, желаю Вашей стране успехов в проведении Саммита G20.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".