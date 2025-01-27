Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Александру Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александру Лукашенко в связи с его переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александру Лукашенко в связи с его переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии к Вам, о поддержке народом Беларуси Вашего последовательного курса, направленного на укрепление государственности и правопорядка, повышение благосостояния населения страны, осуществление демократических преобразований во всех сферах жизни общества.

Уверен, что наши совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать укреплению и расширению традиционных отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, развитию обоюдовыгодного взаимодействия на благо наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности во имя процветания дружественного народа Беларуси", - говорится в письме.