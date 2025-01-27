О нас

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Александру Лукашенко

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Александру Лукашенко Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александру Лукашенко в связи с его переизбранием на пост президента Республики Беларусь.
Внешняя политика
27 января 2025 г. 14:53
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Александру Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александру Лукашенко в связи с его переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии к Вам, о поддержке народом Беларуси Вашего последовательного курса, направленного на укрепление государственности и правопорядка, повышение благосостояния населения страны, осуществление демократических преобразований во всех сферах жизни общества.

Уверен, что наши совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать укреплению и расширению традиционных отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, развитию обоюдовыгодного взаимодействия на благо наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности во имя процветания дружественного народа Беларуси", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti belaruslu həmkarına təbrik məktubu göndərib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Гвинеи
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Гвинеи
27 января 2025 г. 14:33
Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за дань уважения жертвам Холокоста
Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за дань уважения жертвам Холокоста
27 января 2025 г. 14:12
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла Словении
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла Словении
27 января 2025 г. 14:00
МИД Азербайджана и Катара провели 5-й раунд политических консультаций в Дохе
МИД Азербайджана и Катара провели 5-й раунд политических консультаций в Дохе
27 января 2025 г. 13:09
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста
27 января 2025 г. 12:40
Президент Ильхам Алиев принял соучредителя и члена правления Израильского экономического форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял соучредителя и члена правления Израильского экономического форума
27 января 2025 г. 12:24
Глава БИГ: Призываем Францию ​​отказаться от необоснованных обвинений и сотрудничать
Глава БИГ: Призываем Францию ​​отказаться от необоснованных обвинений и сотрудничать
26 января 2025 г. 17:26
Айхан Гаджизаде: Утверждения Пашиняна не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны
Айхан Гаджизаде: Утверждения Пашиняна не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны
26 января 2025 г. 14:07
В МИД Азербайджана поздравили Индию с национальным праздником
В МИД Азербайджана поздравили Индию с национальным праздником
26 января 2025 г. 12:32
МИД Азербайджана поздравил Австралию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Австралию по случаю национального праздника
26 января 2025 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi