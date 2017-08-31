Президент Азербайджана направил поздравительные письма главам Словакии и Узбекистана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Андрею Киске.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления с национальным праздником страны – Днем Конституции.

Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией и впредь будет служить интересам наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания".

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Узбекистан – Днем независимости.

Нас радуют укрепление государственности братского Узбекистана, уверенно идущего вперед по пути независимости, успехи, достигнутые им в социально-экономической и культурной областях.

Aзербайджан и Узбекистан объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам и всем мусульманам Вашей страны самые искренние поздравления по случаю священного праздника Гурбан байрамы. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания".