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    Президент Азербайджана поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева

    Примите мои сердечные поздравления по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии Единая Россия на выборах в Госдуму

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру России, председателю победившей на выборах в Государственную Думу РФ партии "Единая Россия"  Дмитрию Медведеву. Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

    Примите мои сердечные поздравления по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

    Эта победа - свидетельство высокого доверия народа России к Вашей партии и к проводимой ею последовательной и дальновидной политике, направленной на укрепление государственности, сохранение стабильности, утверждение демократических ценностей и повышение благосостояния населения страны.

    Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут содействовать расширению добрых, традиционно дружественных отношений, углублению сотрудничества и взаимодействия между Азербайджаном и Россией во имя процветания наших народов.

    Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности во благо дружественной России".

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