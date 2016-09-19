Президент Азербайджана поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру России, председателю победившей на выборах в Государственную Думу РФ партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Примите мои сердечные поздравления по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Эта победа - свидетельство высокого доверия народа России к Вашей партии и к проводимой ею последовательной и дальновидной политике, направленной на укрепление государственности, сохранение стабильности, утверждение демократических ценностей и повышение благосостояния населения страны.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут содействовать расширению добрых, традиционно дружественных отношений, углублению сотрудничества и взаимодействия между Азербайджаном и Россией во имя процветания наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности во благо дружественной России".