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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины

    Ильхам Алиев поздравил Младена Иванича с национальным праздником страны – Днем государственности

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Младену Иваничу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.

    Убежден, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем продолжать усилия, направленные на расширение связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Боснии и Герцеговины – процветания и прогресса".

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