Президент Азербайджана направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Младену Иваничу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.

Убежден, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем продолжать усилия, направленные на расширение связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Боснии и Герцеговины – процветания и прогресса".