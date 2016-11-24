Президент Азербайджана направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Младену Иваничу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.
Убежден, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем продолжать усилия, направленные на расширение связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Боснии и Герцеговины – процветания и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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