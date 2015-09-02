 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино – Днем Республики

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Андреа Беллуци и Роберто Вертурини.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваши превосходительства,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино – Днем Республики.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi