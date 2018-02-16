Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе правительства национального согласия Ливии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе правительства национального согласия Ливии Фаизу Мустафе Аль-Сарраджу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Ливией будут развиваться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ливии мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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