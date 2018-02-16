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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе правительства национального согласия Ливии

    B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ливии мира и прогресса

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе правительства национального согласия Ливии Фаизу Мустафе Аль-Сарраджу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Ливией будут развиваться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

    B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ливии мира и прогресса".

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